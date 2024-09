Der kleine Park, den die Gemeinde Neuhofen im hinteren Teil ihres Grundstücks an der Hauptstraße 5 anlegen möchte, wächst und gedeiht. Die dortige Scheune, die als überdachte Aktionsfläche erhalten bleiben sollte, wird nun aber abgerissen. Grund dafür ist, dass das Dach der Scheune undicht ist und Teile herunter fallen. Eine Sanierung wäre deshalb viel teurer als geschätzt. Deshalb hat der Ortsgemeinderat nun entschieden und beschlossen, die Scheune abreißen zu lassen. Dabei sollen die Grundmauern aber so erhalten bleiben, dass sie zum einen den Umriss der Scheune noch sichtbar machen und zum anderen möglicherweise als Sitzgelegenheit genutzt werden können. Was mit dem Haus im vorderen Teil des Grundstücks geschieht, ist noch nicht entschieden. Die Idee, dort den Wohnpunkt RLP zu errichten, bei dem es um Wohnangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf geht, ist noch nicht vom Tisch. Dafür müsse die Gemeinde aber einen Investor finden.