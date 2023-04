Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Möchte jemand ein Haus bauen und es gibt keinen Bebauungsplan für das Gebiet, darf der Gemeinderat darüber befinden, ob es in die nähere Umgebung passt. Mit einem solchen Fall in der Gartenstraße hatte der Hochdorf-Assenheimer Rat in seiner jüngsten Sitzung wieder zu tun.

Ein Bauherr plant in der Gartenstraße ein Zweifamilienhaus im hinteren Teil seines Grundstücks. Bauplanerisch sei gegen das Vorhaben nichts einzuwenden, informierte die Verwaltung.