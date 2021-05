Der angedachte Neubau des Rheinhauptdeichs bei Otterstadt ist umstritten. Nun können sich Bürger zu den Plänen äußern.

Das rund 1,85 Kilometer lange Deichstück zwischen Reffenthal und Kollerstraße ist eines der wenigen in Rheinland-Pfalz, das noch nicht für ein statistisch alle 200 Jahre auftretendes Hochwasser saniert und erhöht wurde und somit noch nicht über die vereinbarte 80 Zentimeter Höhen-Reserve (Freibord) verfügt. Es gehört zum „FFH-Gebiet Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“, in dem spezielle Naturschutzrichtlinien gelten. Das Land will den Deichabschnitt deshalb entlang des Wiesenwegs neu bauen. Auf dem alten Deich wachsen schützenswerte Flachland-Mähwiesen und Trockenrasen. Gibt es eine Alternative wie den Neubau verbiete das Naturschutzgesetz die Erhöhung des Deichs an gleicher Stelle, begründet die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd als zuständige Landesbehörde ihre Pläne.

Die Ortsgemeinde Otterstadt und Landwirte klagen vor dem Oberverwaltungsgericht gegen den Neubau, weil rund 14 Hektar Ackerland, die zwischen neuem und alten Deich eingeschlossen wären, an Wert verlieren würden. Sie fordern stattdessen, den Deich an gleicher Stelle zu erhöhen. Zuvor sollen die schützenswerten Pflanzen ausgegraben und später wieder auf den ertüchtigten Deich gesetzt werden, so der Wunsch aus Otterstadt.

Szenarien durchgespielt

Das Oberverwaltungsgericht äußerte 2019 „erhebliche rechtliche Bedenken“ gegen die Pläne der SGD und teilte mit, dass der für das Vorhaben notwendige Planfeststellungsbeschluss an „mehreren Abwägungsfehlern“ leide. Die SGD Süd hat deshalb weitere Gutachten erstellen lassen und diese nun in einem ergänzenden Planfeststellungsverfahren zusammengefasst. Darin wird aufgezeigt, dass eine „Parallelvariante“ neben dem jetzigen Deich rund 44,5 Prozent mehr Fläche in Anspruch nehmen würde als der Neubau entlang des Wiesenwegs, für den rund 2,47 Hektar Ackerfläche benötigt würden. Mit dem Neubau werde der Maßgabe einer geringstmöglichen Flächeninanspruchnahme Rechnung getragen, heißt es.

Es wird auch erläutert, was passieren würde, wenn Wasser in den Bereich zwischen dem bestehenden und dem neuem Deich fließen würde. Zuerst wird allerdings deutlich gemacht, dass bei einem 200-jährlichen Hochwasser am noch nicht ertüchtigten Deichabschnitt noch zwischen 15 und 30 Zentimeter Platz wären, bis das Wasser den Deich überströmen würde. Eine Flutung der zwischen dem bestehenden und neu gebauten Deich liegenden Fläche könne deshalb nur in „außergewöhnlichen Fällen“ erfolgen oder wenn der Deich an dem noch nicht sanierten Abschnitt brechen würde. Da mit einem Überströmen häufig auch ein Bruch des Deichs einhergehe, würde sich der Bereich zwischen altem und neuem Deich wieder weitgehend selbstständig entleeren, wenn das Hochwasser abfließe, heißt es. Würde der überströmte Deich der Belastung standhalten und die Fläche zwischen bestehendem und neuem Deich deswegen mit Wasser gefüllt bleiben, könnte der alte Deich mit einem Bagger kontrolliert geöffnet werden. Nach einer weitestgehenden Entleerung würde der alte Deich wieder verschlossen werden, so die SGD.

„Erfolg nicht sicher“

Eine naturschutzbezogene Stellungnahme eines Instituts für Umweltstudien kommt zu dem Schluss, dass nicht gewährleistet sei, dass eine von den Otterstadter Klägern vorgeschlagene Verpflanzung der Flachland-Mähwiesen und des Trockenrasens funktioniere. Das wird damit begründet, dass sich die Magerwiesen und Halbtrockenrasen zu anderen Vegetationsformen entwickeln könnten, was als Misserfolg gewertet wird. Zudem könnte bei der Verpflanzung die Grassode „zerbröseln“, und außerdem sei die Wahrscheinlichkeit gleicher Standortbedingungen gering, heißt es.

Zu guter Letzt wird in einem hydrologischen Gutachten der Einfluss des Deichneubaus auf die Druck- und Grundwasserverhältnisse untersucht. Wenn der alte Deich weiter unterhalten werde und einem Hochwasser Stand halte, änderten sich die Grundwasserverhältnisse nicht, heißt es. Für den Fall eines Deichversagens am nicht ertüchtigten Abschnitt und der Flutung des zwischen den Deichen liegenden Raums würde das Grundwasser im Bereich der Bebauung von Otterstadt weniger als zehn Zentimeter ansteigen. Auf den Äckern entstünden potenziell zusätzliche Druckwasseraustrittsflächen. Damit die Grundwasserstände detaillierter erfasst werden können, seien drei neue Messstellen vorgesehen, so die SGD.

Wenn die Frist für die Öffentlichkeitsbeteiligung Mitte Juli abgelaufen ist – die Ortsgemeinde Otterstadt darf sich auch äußern –, entscheidet die Planfeststellungsbehörde bei der SGD unter Berücksichtigung der Stellungnahmen über das weitere Vorgehen. Halten die Ortsgemeinde Otterstadt und die Landwirte an ihrer Klage fest, muss das Oberverwaltungsgericht entscheiden. Eine Entscheidung bis Mitte 2022 vorausgesetzt, könnte nach Angaben der SGD 2023 mit dem Deichbau begonnen werden. Als Bauzeit wird mit rund eineinhalb bis zwei Jahren gerechnet.

Kontakt

Die Neubau-Pläne sind bis 16. Juni einsehbar unter www.sgdsued.rlp.de unter der Rubrik „Service – Öffentlichkeitsbeteiligung/Bekanntmachungen“, im Rathaus in Waldsee (Terminvereinbarung unter 06236 4182100 erforderlich) oder im Rathaus in Speyer (Terminvereinbarung unter 06232 140 notwendig). Einwände können bis spätestens 16. Juli postalisch oder per E-Mail an die SGD Süd übermittelt werden.

Zur Sache: „Riegeldeiche sind kein Ersatz“

Jürgen Decker, zuständiger Referatsleiter bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, macht deutlich, dass es ein klar dargelegtes Ziel des Landes sei, „den Hochwasserschutz auch in Otterstadt nach gleichen Maßstäben auszubauen und dabei aufgrund der besonderen Randbedingungen einen Deichaus- wie auch -neubau vorzusehen“. Der Abschnitt zwischen Reffenthal und Kollerstraße ist einer der wenigen, die noch nicht für ein 200-jährliches Hochwasser ausgebaut wurden. Das bedeutet, dass dieser Abschnitt noch nicht saniert und über eine 80 Zentimeter Höhen-Reserve verfügt. Abgesehen davon gebe es ausweislich der vergangenen Hochwasserereignisse keine Hinweise auf Schwachstellen an dem noch nicht ertüchtigten Deichabschnitt, so Decker. Dass mobile Riegeldeiche anstelle des Deichausbaus vorgesehen werden oder diese gar ersetzen können, treffe nicht zu, sagt er. Ein solches mobiles Schutzsystem aus Schläuchen ist zum Beispiel am Zimmerplatz in Otterstadt angedacht, um bei einem Deichversagen das dahinterliegende Wohngebiet „Schmale Behl“ zu schützen. Der SGD-Vertreter macht darauf aufmerksam, dass bei einem Deichbruch zwischen Speyer und Otterstadt und der Errichtung von Riegeldeichen an der A61 und am Zimmerplatz in dem dadurch abgeschotteten Bereich mit einer etwa 50 Zentimeter bis ein Meter höheren Überflutung zu rechnen wäre als ohne die Errichtung dieser Riegeldeiche. Das würde die Otterstadter Wohngebiete südlich der Speyerer Straße und das Speyerer Binsfeld betreffen, die tiefer liegen und je nach Lage zwischen einem halben Meter und vier Metern unter Wasser stehen könnten.