Eigentlich wollte Maxdorf mit einem Architektenwettbewerb das Krippen-Projekt starten. Denn für die Kleinsten fehlen Betreuungsplätze im Ort. Doch nun reift die Erkenntnis: Es könnte doch recht eng werden auf dem vorgesehenen Grundstück in der Hauptstraße. Alternativen sind gefragt.

Es ist eine kleine Rolle rückwärts. Ursprünglich war geplant, den Bau der Krippe in Maxdorf so schnell wie möglich voranzutreiben, auch weil laut der neuesten Erhebung 14 Betreuungsplätze für Kinder unter zwei Jahren fehlen. Zwar gibt es nach der derzeitigen Gesetzeslage keinen Rechtsanspruch, die Maxdorfer wollten den Familien im Ort dennoch entgegenkommen. Entstehen sollte die Einrichtung in der Hauptstraße 35, auf einem schlauchartigen Grundstück, wo derzeit eines der ältesten Gebäude des Dorfs steht.

Ein Wettbewerb unter vier Architekten sollte Ideen liefern, was auf dem gerade mal knapp 600 Quadratmeter großen Grundstück möglich ist. Da auch angrenzende Areale der Ortsgemeinde gehören, sind Gedankenspiele möglich. Dennoch nimmt Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) nun Abstand vom dem Ideenwettstreit. „Wir sollten zunächst einen Planer beauftragen für eine generelle Machbarkeitsstudie“, sagt er. Bei den Fraktionen stößt er damit auf offene Ohren. „Ich halte es für schwierig, da etwas hinzubauen“, sagt etwa Anna Maria Kassel (Grüne). Und auch Christoph Baumann (CDU) findet: „Wir sehen den Standort auch nicht ideal.“ Er weiß jedoch auch: „Aber wir haben keinen anderen Standort.“ Die Krippen-Idee in der Hauptstraße stammt von CDU und SPD.

Im Zuge der Machbarkeitsstudie sollen die Augen jedoch auch für andere mögliche Standorte offengehalten werden. Das ist dann auch ganz im Sinne der FDP. „Wir haben von Anfang gesagt, dass wir die Hauptstraße für falsch, das Projekt aber für richtig und wichtig halten“, sagt Oliver Nagel-Schwab. Seine Idee lautet, eine komplett neue Grundschule zu bauen und Krippe sowie Vereinsräume in der derzeitigen Haidwaldschule zu schaffen.