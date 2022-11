Beim Bau einer neuen Kindertagesstätte beim Sportzentrum in Schifferstadt fallen bei zwei Positionen höhere Kosten an. Als „nicht so erfreulich“ bezeichnete Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) in einer Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses des Stadtrats am Mittwoch die Kostenentwicklung bei den Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des Außengeländes.

Hier war man bei der ursprünglichen Berechnung der Kosten im Oktober 2021 von einem Preis von etwa 363.000 Euro ausgegangen. Bei der Ausschreibung der Arbeiten wurde ein Preis von etwa 515.000 Euro berechnet. Nach Angaben der Verwaltung ging bei der Ausschreibung nur ein Angebot ein, dies mit einer Preisforderung von knapp 678.000 Euro. Die Mitglieder des Ausschusses vergaben den Auftrag an den einzigen Bieter, da zu befürchten sei, dass bei einer erneuten Ausschreibung ein noch höherer Preis verlangt wird oder gar kein Angebot mehr abgegeben wird. Mit den Arbeiten an den Außenanlagen soll Anfang April kommenden Jahres begonnen werden.

Zusätzliche Kosten von gut 13.000 Euro sind beim Aushub der Baugrube entstanden. Nach Angaben der Verwaltung waren in der Erde mehr Reste von Asphalt, Tartan, Stahlbeton und Plastik als man aufgrund der vorherigen Bodenproben erwartet hatte. Die Zwischenlagerung und Entsorgung dieser Erde habe rund 13.000 Euro gekostet. ann