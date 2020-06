Im Schifferstadter Amselweg ist zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war der Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Sie vermutet, dass er durch ein Fahrrad beschädigt wurde. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.