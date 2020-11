Ein rotes Spiegelgehäuse ist am Mittwoch am Unfallort zurückgeblieben, als ein roter Mittelklassewagen gegen 17.50 Uhr in der Maxdorfer Kurpfalzstraße mit dem linken Außenspiegel eines geparkten grauen Hyundai I10 kollidierte. Laut Polizei wurde der Vorfall von einem Zeugen beobachtet. Dieser berichtete, dass der Fahrer den Wagen kurz stoppte, dann aber weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 450 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.