Die Stadtwerke Schifferstadt und die Stadtwerke Speyer wollen nach eigenen Angaben die Potenziale der Geothermie in der Region nutzen, um die Wärme- und Stromversorgung der Zukunft regenerativ zu gestalten. Dazu planen sie ein gemeinsames Projekt, das von der Gesellschaft Geopfalz entwickelt und umgesetzt wird. Aus diesem Anlass findet am 10. April, 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr), eine Informationsveranstaltung in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums in Schifferstadt statt. Dabei gibt es laut Ankündigung zum einen Informationen zum Stand des Projekts. Danach gibt es die Möglichkeit, in kleineren Gruppen mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen.