Unter dem Motto „Geniestreiche der Künstler“ veranstaltet der Musikverein Harmonie ein Kirchenkonzert am 14. April, 17 Uhr, in der katholischen Kirche St. Michael. Neben einem musikalischen gibt es laut Ankündigung unter der Leitung von Sebastian Lastein auch ein visuelles Eintauchen in die Welt von Leonardo da Vinci und Ludwig van Beethoven. Außerdem beteiligt sich das Jugendorchester des Vereins. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.