Generationenwechsel bei der Zimmerer-Innung Vorderpfalz: Bernhard Kraushaar ist zum Ehrenobermeister ernannt worden. Sein Sohn Bernd tritt die Nachfolge als Obermeister an.

Bei der Herbstversammlung der Zimmerer-Innung Vorderpfalz in Neuhofen teilte Bernhard Kraushaar mit, dass er sich für das Amt des Obermeisters nach 25 Jahren nicht mehr zur Verfügung stellen möchte. In Neuhofen führt er seit 1974 in dritter Generation den Familienbetrieb. Er war von 1990 bis 1995 stellvertretender Obermeister der früheren Zimmerer-Innung Ludwigshafen-Frankenthal und von 1995 bis 2000 deren Obermeister. Nach der Fusion der Innungen Ludwigshafen-Frankenthal und Speyer im Jahr 2000 war er bis zum 1. Oktober Obermeister der Zimmerer-Innung Vorderpfalz. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement erhielt Bernhard Kraushaar 2008 die Ehrennadel der Handwerkskammer der Pfalz in Silber. Auf Antrag seines Stellvertreters Norbert Hartmann wurde er in der Versammlung zum Ehrenobermeister ernannt. Hartmann dankte ihm für viele Jahre unermüdliches Engagement in der Innung und überreichte ihm ein Präsent der Kollegen.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Kraushaars Sohn Bernd einstimmig zum neuen Obermeister gewählt. Norbert Hartmann stellte sein Amt des stellvertretenden Obermeister nach 20 Jahren ebenfalls zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Michael Dietz aus Harthausen. Als Lehrlingswart wurde Uwe Schenk aus Speyer im Amt bestätigt. Als weitere Vorstandsmitglieder fungieren für die nächste Amtsperiode Jörg Grün aus Lambsheim und Andreas Gerbes aus Dudenhofen.

Hartmann wird die Innung auch zukünftig bei den Mitgliederversammlungen der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz vertreten. Bernd Kraushaar übernimmt die Position des Stellvertreters.