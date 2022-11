Hartmut Lardon hat seinen Vorsitz des FDP-Gemeindeverbands Römerberg-Dudenhofen in die jüngeren Hände von Justus Rabe gegeben. „Seit Oktober 2007 bekleide ich dieses Amt, nun ist es an der Zeit den Stab weiterzureichen und einen Generationswechsel anzustoßen“, wird der 69-jährige Lardon in einer Mitteilung der Partei zitiert. Der 38-jährige Rabe, der im Frühjahr als FDP-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl antrat und 15,3 Prozent erzielte, wurde bei einer Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Rabe legt viel Wert auf Teamarbeit und möchte an die Erfolge bei der Bürgermeisterwahl anknüpfen. Das Vorstandsteam komplettieren Jochen Becker (Römerberg), Timothy Starratt (Dudenhofen), Benjamin Voigt (Harthausen) und Michael Knapp (Hanhofen) als Rabes Stellvertreter. Denis Pollach wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Anelore Irschlinger, Margit Reichelt, Alexander Reichmannn und Désiree Ballreich-Voigt ins Amt gehoben.