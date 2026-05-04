Die Grundschule Süd in Schifferstadt möchte Generationen zusammenbringen und sucht für ein besonderes Projekt engagierte Seniorinnen und Senioren, die mit Herz und Freude stricken oder häkeln und ihr Wissen an Kinder weitergeben möchten. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Handarbeiten – ein ruhiger, kreativer Raum, in dem Kinder nicht nur Geduld, Konzentration und Feinmotorik entwickeln, sondern auch von den Erfahrungen und Geschichten der älteren Generation profitieren können, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Gleichzeitig entstünden wertvolle Begegnungen, die verbinden, bereichern und in Erinnerung bleiben würden. Die Einsätze sind mittwochs nach Absprache möglich. Wer Freude daran hat, Teil dieses besonderen Austauschs zu werden, ist herzlich eingeladen, sich bei der Grundschule Süd unter der Telefonnummer 06235 493070 zu melden.