Als Stephan Finke und Wilhelm Jockers zum ersten Mal an der SunSeeBar in Mechtersheim standen, war das für sie gefühlt das Paradies. Das Duo hat die Geschäftsführung von Theo Will übernommen und hat einiges vor.

Finke und Jockers sind nicht neu im Geschäft. Sie betrieben es bislang lediglich auf einer anderen Basis. „Wir haben mit der Ausrichtung von Oktoberfesten begonnen, haben die Pfalzwiese