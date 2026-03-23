Sechs neue Strommaste sollen künftig die geplante Umspannanlage in Dannstadt ans Hochspannungsnetz anbinden. Das plant der Übertragungsnetzbetreiber Amprion und hat nun das Genehmigungsverfahren bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord gestartet. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die Leitung die Übertragungsleistung von 220 auf 380 Kilovolt erhöhen und damit den steigenden Energiebedarf in der Region absichern.

Hierfür plant Amprion auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern den Neubau von sechs Strommasten. Im Gegenzug sollen zwei bestehende Maste auf einer Strecke von 1,5 Kilometern zurückgebaut werden. Die Vorbereitungen für das Verfahren laufen bereits seit 2023. Dabei hat Amprion auch Hinweise aus der Öffentlichkeit aufgenommen und erste archäologische Untersuchungen durchgeführt. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wird die eingereichten Unterlagen prüfen und sie anschließend öffentlich auslegen. Betroffene haben dann sechs Wochen Zeit, Einwendungen einzureichen. Der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens wird bis Mitte 2027 erwartet.

Die Umspannanlage und Leitungseinführung in Dannstadt ist Teil der übergreifenden Maßnahme „Bürstadt – Kühmoos“, die bereits 2017 von der Bundesnetzagentur im Netzentwicklungsplan bestätigt wurde. Damit soll die Energieversorgung in Süd-Hessen, Süd-Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland langfristig gestärkt werden.