Liebevoll ausgesucht oder selbstgemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen zusammengestellt. Heute geht’s darum, bei einem kleinen Abstecher mit Familie oder Freunden (nicht nur) „Museales“ zu entdecken.

Den Liebsten Zeit zu schenken – das kostet nichts. Und gemeinsam etwas unternehmen, geht oft auch ohne großen finanziellen Aufwand, und manchmal gar nicht unweit der eigenen Haustür. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem gemeinsamen Museumsbesuch? In den Städten der Region und im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es neben den zahlreichen großen Einrichtungen eine ganze Reihe kleiner, aber feiner Museen mit unterschiedlichsten Ausrichtungen. Für kleines Geld oder sogar „fer umme“ sind Sammlungen und Ausstellungen zu betrachten, in denen man vielleicht so einiges Neues über die Heimat und darüber hinaus erfährt. Ein schön gestalteter Gutschein unterm Weihnachtsbaum - der dann allerdings auch eingelöst werden sollte – kann darauf einstimmen.

Das Stadtmuseum in Ludwigshafen ist seit geraumer Zeit geschlossen: dem nahenden Ende des Rathaus-Centers geschuldet. Doch angegliedert sind dem Museum Häuser in den Stadtteilen, die ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Zum Beispiel die der nördlichen Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide: im Karl-Otto-Braun Museum im Oppauer Rathaus. Hinter der unscheinbaren Eingangstür verbergen sich unter anderem Einblicke in das Alltagsleben vergangener Epochen und Ausgrabungsfunde. Die Ortsgeschichte von Oggersheim und Friesenheim wiederum zeigen das Schillerhaus in der Schillerstraße und das Museum im Friesenheimer Gemeindehaus. Dazu gibt es Wechselausstellungen, und alle drei Häuser werden von tatkräftigen Vereinen „gestemmt“. Der Eintritt ist frei – über eine Spende freuen sich die Ehrenamtlichen.

Welche Bedeutung hat der Tabakanbau früher eingenommen? Was gibt es rund um die Pälzer Grumbeere zu erfahren? Wie haben die Bauern früher ihr Land bestellt? Die Themen verraten es – es geht in den Rhein-Pfalz-Kreis. Da hat sich beispielsweise in Fußgönheim eine richtige Museumsmeile entwickelt. Deutsches Kartoffelmuseum, Landwirtschaftsmuseum und Heimatmuseum, dazu das erst kürzlich eröffnete neue Museumsprojekt des Heimat- und Kulturkreises im ehemaligen Bank-Gebäude laden ein. Dazu ist auch das Hallbergsche Schloss mit der Schlosskirche in diesem Ensemble sehenswert.

Einem Spezialgebiet widmet sich das Sozialhistorische Zigarrenfabrikmuseum in Rödersheim-Gronau. Dass in der kleinen Gemeinde einst gleich mehrere Zigarrenfabriken bis zu 800 Menschen Arbeit boten, wissen viele nicht mehr. Für diesen Besuch ist allerdings Geduld nötig, das Museum im Alten Schulhaus ist derzeit wegen Umgestaltung und Renovierung geschlossen. Viele weitere Gemeinden im Landkreis haben ein Heimatmuseum, mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Die Öffnungszeiten sind über die jeweiligen Webseiten zu erfahren. Stöbern lohnt sich.