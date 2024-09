Die Umgehungsstraße für Assenheim, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge und die Erweiterung der Kita sind nur einige der Themen, die der neue Gemeinderat in Hochdorf-Assenheim auf der Liste hat. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums am Dienstag sind weitere Ziele genannt und zwei von drei Beigeordneten gewählt worden.

Walter Schmitt (FWG) war bei der Kommunalwahl im Juni einziger Kandidat für das Amt des Bürgermeisters gewesen und mit 89,7 Prozent der Stimmen erneut gewählt worden.