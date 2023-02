Mit den Erträgen, die sie für 2023 und 2024 erwartet, kann die Ortsgemeinde Beindersheim ihre Ausgaben decken. Allerdings muss sie für den Bau der zweiten Kindertagesstätte insgesamt 4,5 Millionen Euro an Krediten aufnehmen.

Dem Doppelhaushalt hat der Gemeinderat am Dienstag einhellig und ohne Diskussion zugestimmt. Er sei im Hauptausschuss beraten worden, sodass keine Fragen mehr offen seien, informierte Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) auf Anfrage. Er nannte die Anhebung der Realsteuer-Hebesätze als wunden Punkt. Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) sind es jetzt 345 Prozent, bei der Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Flächen) 465 Prozent. Der Gewerbesteuersatz wurde moderat auf 380 Prozent angehoben.

Daran sei kein Weg vorbeigegangen, „wir wurden mehr oder weniger dazu gezwungen“, sagt Stutzmann und bezieht sich auf Vorgaben der Kommunalaufsicht. Folge die Gemeinde diesen nicht, würden Zuschüsse runtergeschraubt oder gestrichen sowie Kreis- und Verbandsumlagen zum Nachteil der Kommune berechnet. „Ich fühle mich erpresst“, sagt der Ortsbürgermeister.

Kredite für den Kindergarten

Immerhin steigen nun die Einnahmen aus Steuern und Abgaben um rund 340.000 Euro auf rund vier Millionen Euro in den beiden Haushaltsjahren 2023/24. Allein die Grundsteueranhebung macht rund 112.000 Euro an Mehreinnahmen aus. Die Summe aller Erträge im Ergebnishaushalt sind rund 4,7 Millionen Euro in 2023 und 4,8 Millionen im Folgejahr, die Aufwendungen liegen jeweils bei rund 4,5 Millionen Euro. Davon fließen 72 Prozent als Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde. Unter Berücksichtigung von Zinserträgen und -aufwendungen verbleiben im Ergebnishaushalt Überschüsse von 203.030 Euro in diesem und 155.030 Euro im nächsten Jahr. Das Eigenkapital wächst leicht auf rund 15,4 Millionen Euro.

Der Saldo im Finanzhaushalt ist in beiden Jahren im Plus (rund 130.000 Euro). Die Finanzierungslücke für den Kindergarten decken die Beindersheimer mit Krediten in Höhe von 3,5 Millionen Euro in diesem Jahr und einer Million in 2024.

Investiert wird außerdem in den Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle (73.000 Euro), die Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof (70.000 Euro) und die Errichtung einer Urnenwand (50.000 Euro). Rund 210.000 Euro sind für die Fortführung des Straßenausbauprogramms vorgesehen.