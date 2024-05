Mit drei unterschiedlichen Beschlüssen hat der Gemeinderat Böhl-Iggelheim auf die Förderanträge dreier Vereine reagiert. Es ging auch darum, einen Präzedenzfall zu vermeiden.

Die Vereinigte Turnerschaft (VT) Böhl will den Boden ihrer Sporthalle sanieren. Durch Sport, aber auch andere Veranstaltungen sei der Boden mit hochstehenden Parkettleisten und Lücken stark geschädigt. Nötig sei Abschleifen, Kitten, Grundieren und Versiegeln. Das Sanieren des Bodens werde knapp 21.000 Euro kosten, schreibt die VT Böhl in ihrem Antrag. Laut Förderrichtlinien der Gemeinde sei ein Zuschuss von maximal 20 Prozent der anerkannten Kosten möglich. Bürgermeister Peter Christ (CDU) informierte den Rat, dass noch eine mögliche Förderung des Sportbunds ungeklärt sei. Den Vorschlag, die Entscheidung bis nach der Klärung zu vertagen, nahm der Rat einstimmig an.

Die Sängervereinigung Iggelheim wird ihr Sängerheim sanieren. Die Sänger haben in ihrem Antrag fünf Gewerke notwendiger Arbeiten aufgezählt. Bereits erledigt sei der Neuanstrich des Sängerheims, für den ein Gerüst notwendig war. Der Bürgermeister stellte zur Diskussion, ob auch diese Maßnahmen gefördert werden könnten. Dies sei aber nach der Fördersatzung der Gemeinde eigentlich nicht möglich. Die Sprecher von CDU und SPD erklärten übereinstimmend, die Förderrichtlinien seien den Vereinen bekannt und es soll keine Ausnahme geben.

Gemeinderat verweist auf Richtlinien

Dies könne einen Präzedenzfall schaffen, auf den sich fortan andere Vereine berufen könnten. Größter Brocken der Sanierung ist die Erneuerung der Hofbedachung. Die Sänger nennen nach Vorgesprächen mit Handwerkern voraussichtliche Kosten von 40.000 Euro. Einstimmig lehnte der Rat die Förderung der abgeschlossenen Sanierungen ab. Für die weiter geplanten Gewerke soll der Verein noch die nötigen Unterlagen einreichen, erst dann werde der Rat über deren Förderungen entscheiden.

Der Tierschutzverein Haßloch bat um einen Zuschuss für eine neue Heizungsanlage, nachdem die alte Anlage komplett ausgefallen und nicht zu reparieren sei. Bürgermeister Christ informierte, dass der Tierschutzverein zwar nicht in Böhl-Iggelheim sitze, aber vertraglich vereinbarter Dienstleister sei und aufgefundene Tiere in Obhut nehme. Die Kosten von 30.000 Euro seien nicht durch Spenden gedeckt, die Gemeinde Haßloch gebe einen Zuschuss. Der Bürgermeister schlug vor, einen Zuschuss von 2000 Euro aus dem Haushaltsposten Vereinsförderung zu gewähren. Der Rat billigte das einstimmig.