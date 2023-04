Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sicherheitsdienst am Lambsheimer Weiher hat in der diesjährigen Badesaison rund 20.000 Euro gekostet. Nach längerem Hin und Her zwischen Orts- und Verbandsgemeinde steht jetzt fest, wie diese Kosten verteilt werden.

Im ersten Pandemiesommer 2020, als Urlaubsreisen und andere Freizeitaktivitäten nur sehr eingeschränkt möglich und erlaubt waren, gab es in Deutschland einen regelrechten Ansturm auf die