In Otterstadt treffen sich seit mehreren Monaten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft und sammeln Ideen, wie Senioren auch im hohen Alter im Dorf und damit in vertrauter Umgebung bleiben können. Es sind mehrere Angebote angedacht.

Die Alterung der Gesellschaft, besser bekannt unter dem Schlagwort „demografischer Wandel“, ist in aller Munde. In den kommenden Jahren werden geburtenstarke Jahrgänge, die Babyboomer, in Rente