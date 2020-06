Die geplante Anwohnerversammlung vor der Neugestaltung der Bahnhofstraße in Lambsheim wird voraussichtlich am 6. Juli nachgeholt. Das hat der zuständige Beigeordnete Ralf Lenke (SPD) auf Anfrage mitgeteilt.

Der Lambsheimer Bauausschuss hat in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro aus zwei Varianten für den Ausbau eine dritte entwickelt. Die Ortsgemeinderatssitzung, in der diese Variante beschlossen werden sollte, fiel dann aber dem Corona-Lockdown zum Opfer, ebenso die Versammlung, in der den Anwohnern das Konzept vorgestellt werden sollte. Das werde nun bald nachgeholt, so Lenke. Dazu werde schriftlich eingeladen.

Man könnte eventuell sogar zwei Termine im Ratssaal anbieten, in dem sich nach Corona-Sicherheitsbedingungen bis zu 20 Zuhörer unterbringen ließen, so Lenke. Es seien ja nur 30 betroffene Haushalte. Der Beigeordnete glaubt allerdings nicht, dass das Interesse an dem Thema derzeit groß ist. Denn es sei ja schon ausführlich öffentlich im Ausschuss besprochen worden, und die Anwohner seien zudem schriftlich informiert worden.

Baubeginn nicht vor Oktober

Außerdem könnten Bürger die Pläne im Ratsinfosystem der Verbandsgemeinde abrufen. Einwände seien bislang bei der Bauverwaltung nicht eingegangen. Mit einem früheren Ausbaubeginn wegen des Ausfalls der Kerwe Anfang September sei nicht zu rechnen, sagt Lenke. „Es bleibt bei Anfang Oktober, wie geplant.“ Grund sei, dass die entscheidende Ratssitzung erst am 15. September stattfinden könne. „Wenn der Bauzeitenplan feststeht, werden die Details der Arbeiten auf jeden Fall in einer weiteren Anwohnerversammlung vorgestellt“, so Lenke. In der Ratssitzung Mitte September werde übrigens auch der Entwurf für den Ausbau der Straße Am Freibad vorgestellt.