Die Gemeinde bleibt Pächter des „Altrheinpfads“ am Silbersee in Bobenheim-Roxheim. Das haben die Mitglieder des Gemeinderats einstimmig beschlossen. Sie wollen den Pachtvertrag mit dem Land, der seit 1981 besteht, um weitere fünf Jahre verlängern. „Ich bin froh und dankbar über den breiten Konsens in dieser Frage“, sagte Bürgermeister Michael Müller (SPD). Er hatte die Verlängerung des Pachtvertrags nach einem Vorfall im Mai infrage gestellt, als Gemeindemitarbeiter beim Verbreitern eines Fußwegs Schilf und damit Habitate von ansässigen Tieren zerstört hatten. Das hatte damals Naturschützer auf den Plan gerufen (wir berichteten). Die Kosten für die Pacht hat das Land laut Müller mittlerweile um 16 Euro erhöht: Die Gemeinde muss künftig rund 60 Euro jährlich zahlen. Bestehen bleibt die Verpflichtung, das Gelände zu pflegen.