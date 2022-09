Die Ortsgemeinde Otterstadt feiert in diesen Tagen aufgrund der Corona-Pandemie mit zwei Jahren Verspätung ihr 1000-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat sie von Victor Huster von der Prägeanstalt Baden-Baden eine Kunstmedaille fertigen lassen, die alles vereint, was Otterstadt ausmacht: Auf der Vorderseite ist die Silhouette der Altrheingemeinde zu sehen mit den prägenden Bauwerken – katholische Kirche und Remigiushaus. Im Vordergrund prangt horizontal angelegt die Inschrift Otterstadt beziehungsweise Odderstaterumarcha, wie es bei der Ersterwähnung hieß. Zu sehen ist auch ein Pergamentformat, das ein bischöfliches Siegel ziert – zu erkennen am Bischofsstab und dem Dom, der damals noch nicht existierte, aber der Lokalisierung dienen soll. Die Jahreszahlen 1020 – das Jahr der urkundlichen Ersterwähnung – und 2020, das Jubiläumsjahr, runden das Bild ab.

Die Rückseite zeigt eine Landkarte mit der Altrheinschleife und der Kollerinsel, einen Ortsplan aus dem Jubiläumsjahr, auf dem die einzelnen Straßen zu erkennen sind, sowie einen Karpfen, einen Kahn auf dem Altrhein und einen Stickelspitzer. Otterstadts Hobbyhistoriker und Münzexperte Thomas Horn, der das Projekt betreut hat, erklärt, dass die Gemeinde vorgegeben habe, was die Jubiläumsmedaille zeigen soll und Victor Huster dann frei in der Gestaltung gewesen sei.

Die Jubiläumsmedaille gibt es in einer limitierten Auflage: 100 in Kupfer und 30 in Silber. Sie wird am Wochenende auf der Kerwe verkauft und ist anschließend im Rathaus für 49 Euro (Kupfer) beziehungsweise 189 Euro (Silber) erhältlich. Ein echtes Sammlerstück für Liebhaber mit einer großen Besonderheit: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sie auch in 1000 Jahren noch geben wird“, sagt Thomas Horn. Damit hat sie den heute lebenden Otterstadtern eins voraus und dient künftigen Generationen als Zeitzeugnis, wie sich ihr Ort verändert hat.