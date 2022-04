Die Ortsgemeinde Großniedesheim muss ihren aktuellen Haushaltsplan den neuen Entwicklungen anpassen. Deshalb trifft sich der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr zu einer Videokonferenz. Aus den Unterlagen zur Sitzung geht hervor, dass sich der für 2022 geplante Jahresüberschuss um 4540 Euro auf 20.300 Euro verringern wird. Ein Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen kann durch den Anstieg bei der Einkommensteuer nicht ausgeglichen werden. Unterm Strich erwartet die Verwaltung, dass die Steuererträge um 20.000 Euro sinken. Aber alle Ertragsarten zusammengenommen ergeben ein Plus von 44.000 auf 1.795.000 Euro.

Bei den Aufwendungen steigen vor allem die Personalkosten – tariflich bedingt und weil eine halbe Stelle mehr geschaffen wurde. Neu im Investitionsplan stehen jetzt Ausgaben in Höhe von 49.000 Euro für Spielgeräte und die Küche der Seniorenstube. Im Nachtragshaushalt 2022 bleibt es dabei, dass Großniedesheim schuldenfrei ist. Die Gemeinde braucht weder einen Investitions- noch einen Liquiditätskredit.

In die Ausschusssitzung am Donnerstag können sich Bürger zuschalten. Die Zugangsdaten finden sich in einem Link auf der Internetseite www.lambsheim-hessheim.de unter der Rubrik „Aktuelles“. Auch die telefonische Einwahl ist möglich.