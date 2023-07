Eine besondere Art der Zukunftsvorsorge will die Ortsgemeinde Heßheim treffen. Bei einem Verkauf des katholischen Gemeindehauses in der Friedhofsstraße durch die Kirchengemeinde will sich die Ortsgemeinde ein Vorkaufsrecht sichern. Geplant ist der Verkauf aktuell aber noch nicht, wie ein Kirchenvertreter versicherte.

Dass dieses Vorkaufsrecht der Gemeinde im Falle eines Verkaufs zukommen soll, das beschlossen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses Heßheim am Dienstag einstimmig. Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) begründete dies damit, dass er bei einer möglichen Wohnbebauung durch einen Investor Probleme schon aufgrund der dann fehlenden Möglichkeit sieht, Parkplätze auszuweisen. Die gegenüberliegende Kita benötige ebenfalls Stellflächen.

Michael Hack (CDU) betonte als Mitglied des Pfarreirates der Pfarrei Heiliger Petrus, dass zurzeit keine Verkaufsabsicht für das Gebäude bestehe. Das werde unter anderem von der Kolpingfamilie, Jugendorganisationen, aber auch für Veranstaltungen und private Feiern genutzt. Hack erläuterte, die Gemeinde müsse einen Plan über die Nutzung der Immobilien aufstellen, ein Verkauf solle aber erst in Erwägung gezogen werden, „wenn unsere großen Chefs in Rom und Speyer“ finanzielle Mittel einschränkten. Prämisse sei allerdings, im Fall des Falles einen Verkauf an private Investoren auszuschließen. Und: „Wir würden das Gemeindehaus gerne behalten, wenn wir dürfen.“

Korn signalisierte im Namen der Ortsgemeinde, dass bei einem Verkauf die Arbeit der katholischen Gemeinde und ihrer Organisationen nicht leiden würden und Räume der Kommune zur Verfügung stünden. „Wir finden dann gemeinsam eine gute Lösung“, versprach der Ortsbürgermeister.

Gebäudeanalyse gefordert

Dass die innerhalb der im Pastoralkonzept entstandenen neuen katholischen Großpfarreien langfristig über eine Verschlankung auch hinsichtlich der Immobilien nachdenken müssen, das betonte bereits Domkapitular Franz Vogelgesang bei einem Pfarrverbandsbesuch im Juli 2015 in Bobenheim-Roxheim. Damals hieß es, wichtig sei auch eine Gebäudeanalyse, vielleicht mit der Frage verbunden, welche Räume künftig nicht mehr genutzt würden.