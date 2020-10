Die Ortsgemeinde Beindersheim kämpft nach wie vor um die Wiederherstellung ihrer Straßen, Plätze und Gehwege, nachdem eine spanische Baufirma Glasfaserleitungen verlegt hat. Der Bürgermeister ist mit seiner Geduld am Ende.

Von Provisorien war vonseiten des Internetanbieters Deutsche Glasfaser beschwichtigend die Rede gewesen, als Bürgermeister und Bürger der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim im vergangenen Jahr den Kopf über Wackelplatten und schlecht verlegtes Pflaster schüttelten. Heute sind die Mängel immer noch ein Thema, vor allem in Beindersheim.

Die RHEINPFALZ berichtete schon einmal im Sommer 2019 über Mängel bei den Tiefbauarbeiten durch das von dem Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG) beauftragte spanische Subunternehmen. Da einige davon trotz mehrfacher Versuche der Firma immer noch nicht behoben sind, kündigt Ortschef Ken Stutzmann (SPD) nicht nur die Verweigerung einer Endabnahme an, sondern auch rechtliche Schritte. „Wir brauchen jetzt juristische Unterstützung“, so Stutzmann. „Das ist ein Alptraum, und wir sind sehr enttäuscht.“

Bürger sollen Mängel melden

Er hat die Beindersheimer Bürger darum gebeten, ihm alle Schäden an Straßen, Gehwegen und Plätzen, die auf die Arbeiten von DG zurückzuführen sind, an die E-Mail-Adresse s.kunz@lambsheim-hessheim.de zu melden, damit die Mängelliste vollständig wird. Die Ortsgemeinde Heuchelheim hat ihrem Bürgermeister zufolge bestimmte Stellen selbst herrichten lassen, weil sie mit der Baufirma nicht weiterkam. Sie will sich die Kosten dafür erstatten lassen.

An der Qualität des Produkts, nämlich superschnelles Internet über Glasfaserkabel bis ins Haus, hat Stutzmann nichts auszusetzen: „Bei wem es schon funktioniert, der ist zufrieden.“ Aber manche Leute und auch die Ortsgemeinde in ihrem Rathaus warteten immer noch auf einen Anschluss.

Das seien nachträglich bestellte Anschlüsse, die erst nach Projektende (Oberflächenwiederherstellung) gelegt würden, sagt der Pressesprecher von Deutsche Glasfaser, Dennis Slobodian. Ihm zufolge sind in Beindersheim „nur noch kleinere Mängel“ zu beheben. „Da sind wir alle hinterher.“ Alle Hauptstraßen in Beindersheim und Heßheim seien fertig, so Slobodian, „und die Arbeiten in den Nebenstraßen sollen vor dem Wintereinbruch abgeschlossen sein“. Stutzmann widerspricht: „Die Hauptstraßen sind nicht alle fertig.“

Ärger auch im Leiningerland

Derweil ärgern sich auch in der Verbandsgemeinde Leiningerland Bürgermeister, Ratsmitglieder und Kunden über missglückte Versuche, die Baugruben wieder so zu verschließen, dass es aussieht wie zuvor. Der Dirmsteiner Ortschef Bernd Eberle (FWG) sagt: „Auf unseren Gehwegen gibt es erheblichen Nachholbedarf, vor allem an Stellen mit Natursteinpflaster. Das wurde miserabel verlegt.“

In einer Krisensitzung der Bürgermeister mit dem Bauleiter habe dieser gesagt, dass die Arbeiter eben so lange versuchen müssten, die Mängel zu beheben, wie es für eine Abnahme notwendig sei. Eberle: „Aber wir als Gemeinde haben ein Problem damit, wenn 15-mal auf und zugemacht werden muss.“