Die Lockerungen in der Corona-Pandemie ermuntern die Ortsgemeinde Lambsheim, in Sachen Hofflohmarkt einen zweiten Versuch zu starten: Schon am 5. Juli soll die im März verschobene Veranstaltung nachgeholt werden. Wer einen Stand betreiben will, soll sich anmelden.

Ein Dorf mistet aus und wird zum großen Trödelmarkt, bei dem sich Bürger mal wieder treffen oder überhaupt kennen lernen können. Das ist die Idee hinter dem Begriff Hofflohmarkt. Private Höfe, Gärten und Garagen werden für den Verkauf gebrauchter Sachen geöffnet, die Käufer – gern auch von außerhalb – flanieren von Stand zu Stand durchs ganze Dorf.

Am 22. März hätte das in Lambsheim zum ersten Mal stattfinden sollen, doch eine Woche vorher wurde der Corona-Lockdown eingeläutet, sodass die Gemeinde die Großveranstaltung absagen musste. Jetzt bittet Organisatorin Melanie Günther die Lambsheimer erneut darum, sich als Verkäufer anzumelden, denn sie glaubt, dass die aktuellen Regeln zur Eindämmung der Pandemie eingehalten werden können.

Corona-Regeln sind einzuhalten

„Es findet an der frischen Luft statt, das Publikum verteilt sich großflächig und es ist nicht zu erwarten, dass es sich an einzelnen Stellen tummelt“, sagt Günther. Sie hält die Lambsheimer auch vor dem Hintergrund geringer Fallzahlen für vernünftig und in der Lage, eigenverantwortlich etwaige ungüstige Situationen auf ihren Privatgrundstücken zu meistern: „Jeder, dem es zu viel wird, kann sich jederzeit von der Veranstaltung zurückziehen.“

Im März hätte es beim Flohmarkttag eine zentrale Bewirtungsstelle im Haus der Vereine geben sollen. Ob das am 5. Juli möglich ist, steht laut Melanie Günther noch nicht fest. „Einige Standbetreiber haben aber schon gesagt, dass sie etwas anbieten wollen, zum Beispiel Kuchen oder Waffeln.“

Termin

Erster Lambsheimer Hofflohmarkt am Sonntag, 5. Juli, 11 bis 16 Uhr. Anmeldung und nähere Informationen im Alten Rathaus, unter Telefon 06233 6677753 oder per E-Mail an m.guenther@lambsheim.de.