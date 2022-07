Auf dem Parkplatz an der Ecke Pfalzring/Kapellenstraße in Bobenheim-Roxheim will die Firma Bo-Ro Pflegedienst ein Gebäude für Betreutes Wohnen und eine Sozialstation bauen. Die Gemeinde hat das 900 Quadratmeter große Grundstück, auf dem sich 30 Stellplätze befinden, kürzlich an den ambulanten Alten- und Krankenpflegedienst verkauft und wird für das Vorhaben den für das Mischgebiet geltenden Bebauungsplan ändern. In der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag hieß es, das Haus mit einer Wandhöhe von 10,5 Metern werde zwei Geschosse und ein Staffelgeschoss haben und von Park- und Grünflächen umgeben sein. Die Vereinigte VR Bank, die gegenüber eine Geschäftsstelle betreibt, habe keine Einwände gegen das Vorhaben.