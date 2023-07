Die Ortsgemeinde Otterstadt will Bürgerinnen und Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Otterstadt haben und ihre Energiekosten nicht zahlen können, finanziell unterstützen.

Auf Vorschlag der CDU-Fraktion hatte die Verbandsgemeindeverwaltung eine entsprechende Richtlinie erarbeitet, die der Ortsgemeinderat einstimmig absegnete. Antragsberechtigt sind demnach alleinerziehende Personen und Rentner, die keine Sozialleistungen erhalten und nachweisen können, dass sie ihre Strom- und Heizkosten aus ihrem eigenen Einkommen oder Vermögen nicht decken können und dafür auch kein Darlehen erhalten. Der Antrag kann im Rathaus in Otterstadt oder im Verbandsgemeinderathaus in Waldsee eingereicht werden.

Nach Angaben der zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin Maryna Zubkov gibt es auch ein Förderprogramm vom Land, das sich allerdings auf die Übernahme von Heizkosten beschränkt. Wer aus diesem Programm finanziell bedacht wird und auch einen Antrag bei der Gemeinde stelle, bekomme weniger Geld von der Gemeinde, so Zubkov. Über einen Antrag entscheiden der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und ein Vertreter der Verwaltung. Ab einer Zuschusshöhe von 1000 Euro ist der Hauptausschuss der Ortsgemeinde in nicht-öffentlicher Sitzung zuständig. Als Budget für Förderprogramme sind in Otterstadt rund 30.000 Euro vorgesehen.