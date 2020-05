Die Ortsgemeinde Beindersheim fährt beim geplanten Neubau der Kindertagesstätte zweigleisig. Zur Debatte stehen jetzt zwei Flächen. Für eine hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den Bebauungsplan aufgestellt. Die Verwaltung hat aber einen anderen Favoriten.

Nein, von einem Maskenball war man am Dienstagabend in der Liederkranzhalle Beindersheim weit entfernt. Und doch: Alle Teilnehmer der Gemeinderatssitzung trugen entsprechend der Vorschriften Mund- und Nasenschutz. Auch für genügend Abstand war gesorgt.

Bürgermeister Ken Stutzmann (SPD) war trotz der vorgeschalteten Schalldämpfung gut zu verstehen in der Halle, als es um den Bebauungsplan „Kindertagesstätte nördlich der Brunnenweggewanne“ ging. Die Gemeinde braucht eine weitere Kita, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Landwirt will Ackerland verkaufen

Der zur Abstimmung gestellte Entwurf des Bebauungsplans wurde einstimmig angenommen. Allerdings ließ Stutzmann durchblicken, dass die Gemeinde in Sachen Kita-Neubau in den kommenden Wochen zweigleisig fahren werde. Der Hintergrund: Ein Landwirt sei bereit, eine seiner Flächen zu verkaufen.

Diese liege weiter nördlich als diejenige, für die der Bebauungsplan aufgestellt wurde. Der Bürgermeister machte ebenfalls deutlich, dass er der nördlichen Variante den Vorzug vor der südlichen geben würde. „Wir könnten die Kita dort schneller und besser verwirklichen“, meinte Stutzmann. Allerdings: In einem ersten Gespräch habe die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt dem Vorhaben eine Absage erteilt. „Wir haben das prüfen lassen. Die SGD hat das abgelehnt, weil die nördliche Variante eine Vorrangfläche für die Landwirtschaft ist und die Gemeinde auf der anderen Seite Flächen hat, die bebaubar wären“, erläuterte Stutzmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Nördliche Variante sei wirtschaftlicher

In der Ratssitzung machte er aber auch klar: „Das letzte Wort ist in der Angelegenheit noch nicht gesprochen.“ In den kommenden Wochen will er noch mal mit der Behörde sprechen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die nördliche Variante zu verwirklichen. „Das wäre wirtschaftlicher für die Ortsgemeinde“, betonte Stutzmann in der Ratssitzung.

Sollte es mit dem Gelände weiter nördlich nicht klappen, hat die Gemeinde immer noch die Möglichkeit, die Kita, die nach Vorstellung der Verwaltung Platz für mindestens vier Gruppen bieten soll, auf dem südlichen Gelände zu bauen. Ein bisschen Geduld braucht die Gemeinde aber noch. Stutzmann vermutet, dass es etwa ein Dreivierteljahr oder länger dauert, bis der Bebauungsplan rechtsgültig ist.