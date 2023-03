Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bemerkenswert engagiert haben sich Bürgervertreter in die Erstellung des Gemeindehaushalts 2021. Sogar zur entscheidenden Ratssitzung am Dienstag gingen noch Anträge ein. Nur die CDU-Fraktion blieb still und erntete dafür Kritik. Differenzen gab es bei den Themen Hundesteuer und Gewerbeflächen.

Der vierte Entwurf des Lambsheimer Etats sah im Ergebnisteil einen Überschuss von 69.600 Euro vor. Der wird sich um etwa 60.000 Euro reduzieren, wenn Dirk Fahrnbach von der Verbandsgemeindeverwaltung