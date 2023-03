Der zweite Heßheimer Kindergarten an der Gerhart-Hauptmann-Straße wird zweistöckig in Vollholzbauweise entstehen und mit einem Aufzug ausgestattet.

Nachdem die Heßheimer Bürgervertreter das nun festgelegt haben, können die Gewerke europaweit ausgeschrieben werden. Laut Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) orientiert sich die Gemeinde an der Bauweise des Waldorfkindergartens in Frankenthal. „Man sieht von innen gar nicht, dass es sich um einen Holzbau handelt“, so Korn. „Und von außen gesehen passt das Gebäude schön in das Umfeld.“

Das Baufenster innerhalb des Parks, der einmal als Erweiterungsmöglichkeit für den Friedhof gedacht war, sei bewusst groß gehalten worden, um darin das Gebäude optimal positionieren zu können mit dem Ziel, möglichst wenige Bäume zu opfern. Als Ersatz für Bäume, die gefällt werden müssen, würden neue gepflanzt. „Aus jedem kleinen Baum wird auch mal ein großer“, so Korn. Der Hintergrund dieser Aussage: Anwohner hatten in den vergangenen drei Jahren unter anderem aus Naturschutzgründen gegen den Neubau auf der Grünfläche protestiert. Nach zwei Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung hat der Gemeinderat am 21. Februar den Bebauungsplan verabschiedet.

Das neue Gebäude soll Platz für rund 80 Kinder bieten. Laut Bürgermeister wird das Projekt wohl teurer als zunächst gedacht. Sei man 2020 von Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgegangen, so tendiere er jetzt zu einer Schätzung jenseits der Drei-Millionen-Marke.