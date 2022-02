Die Bürgervertreter in Kleinniedesheim beraten am Donnerstag, 3. Februar, 19 Uhr, darüber, wie der Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser zum Breitbandausbau aussehen soll.

Konkret geht es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um den weiteren Ausbau des schon von der Firma Inexio verwirklichten Glasfasernetzes. Dieses beruht auf dem Standard FTTC, bei dem die Lichtwellenleiter bis zum Verteilerkasten am Gehweg verlegt werden. Deutsche Glasfaser hat der Ortsgemeinde angeboten, den weitergehenden Standard FTTH zu realisieren. Dann würden die leistungsstarken Kabel bis in die Häuser verlegt werden und eine Datenübertragungsrate im Down- und im Upload von mindestens einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen.

Weil das Unternehmen für den Ausbau die Verkehrswege in Kleinniedesheim nutzen will, muss ein Kooperationsvertrag geschlossen werden. In der Beschlussvorlage der morgigen Videositzung und für die darauf folgende Entscheidung des Gemeinderats im Februar ist vorgesehen, das die Ortsgemeinde in den schon bestehenden Kooperationsvertrag zwischen Deutsche Glasfaser und der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim eingebunden wird, statt selbst Vertragspartner zu sein. Bürger können die Sitzung über den Link auf der Internetseite www.lambsheim-hessheim.de unter der Rubrik „Aktuelles“ verfolgen.