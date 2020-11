Aus einem Pizzadienst-Auto sind am Montagabend in Maxdorf ein Geldbeutel und eine Brieftasche gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Geschädigte seinen Pkw der Marke Fiat, welcher als Auslieferungsfahrzeug für eine Pizzeria genutzt wird, gegen 19.30 Uhr nur etwa fünf Minuten am Longvic-Platz, Höhe Hausnummer 2, abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die private Brieftasche sowie den dienstlichen Geldbeutel aus der Mittelkonsole des unverschlossenen Fahrzeugs entwendet hat. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 400 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, jugendliches Alter, kurze Haare, bekleidet mit einem grünen Jogginganzug der Marke Adidas, weiße Sneaker, weißer Mundschutz. Weiterhin soll zur besagten Zeit ein heller Mini Cooper am Tatort vorbeigefahren sein. Der Fahrer könnte möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen haben. Die Polizei sucht ihn und weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0, an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.