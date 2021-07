Für die Dachsanierung am alten Bahnhof und eine Zaunanlage erhält der Kultur- und Heimatverein Harthausen von der Ortsgemeinde einen Zuschuss von 20 Prozent – in der Summe 5169 Euro. Veranschlagt sind die Gesamtkosten mit 25.844 Euro.

In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats verdoppelte Walther Benzinger (CDU) kurzerhand die in den Richtlinien festgeschriebene Zuschusshöhe von 10 auf 20 Prozent. Was er nicht als verdeckte Vereinsförderung verstanden haben wollte. Benzinger: „Erstens richtet der Verein darin ein Gemeindearchiv ein, zweitens steht an alten öffentlichen Gebäuden im Ort neben dem Tabakschuppen nur noch der ehemalige Bahnhof.“ Außer der Sorge, dass dann künftig alle Vereine 20 Prozent haben wollen könnten, hatte Helmut Biermann (SPD) nichts gegen die Verdopplung. Unbeantwortet blieb seine Frage, woher die zweiten 10 Prozent zu nehmen seien. Im Haushalt seien lediglich 2584 Euro eingestellt.

Stefan Leibig (CDU) möchte den Kultur- und Heimatverein grundsätzlich auf Dauer stärker finanziell unterstützen. Das Problem sieht Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) nicht: „Die Sanierung ist ein Projekt für Jahrzehnte, in deren Verlauf ich weitere Zuschussanträge erwarte“, sagte er. Der Rat habe wiederholt vor der Alternative gestanden, den Bahnhof an einen privaten Interessenten zu verkaufen, habe sich letztlich aber entschlossen, ihn dem Verein auf Erbpachtbasis für 99 Jahre zu übertragen.län