Der für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Beigeordnete Hans Schwind hat am Freitag zusammen mit dem für Generationen und Soziales verantwortliche Beigeordneten Patrick Poss und Bürgermeisterin Ilona Volk gelbe Fußspuren auf den Gehweg gepinselt. Vertreter der Grundschule Nord halfen dabei.

Die Fußspuren verbinden die Grundschule und die Elternhaltestellen. Die farbige Wegmarkierung macht auf Gefahrenpunkte aufmerksam und gibt an unübersichtlichen Stellen Orientierung. Entlang der „gelben Füße“ sollen Kinder möglichst sicher die Straße überqueren können und von anderen Personen rechtzeitig wahrgenommen werden. An den ausgeschilderten Elternhaltestellen in der Kirchenstraße gegenüber dem Rathaus und in der Bahnhofstraße können Eltern ihre Kinder absetzen oder abholen – die „gelben Füßen“ führen die Kinder dann über kurze, sichere Wege an die Grundschule Nord.

»Gelbe Füße« sollen für mehr Sicherheit auf dem Weg in die Grundschule Nord in Schifferstadt sorgen. Foto: Tatjana Rau/gratis

Bei einer ähnlichen Aktion im Sommer vergangenen Jahres haben Schwind und die Schulelternbeiräte der Grundschule Süd bereits den Weg zwischen der Elternhaltestelle in der Klappengasse, Höhe der Hausnummer 76, und der Grundschule durch die „gelben Füße“ abgesichert.