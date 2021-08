Die Ortsgemeinde Römerberg hat pünktlich zur Erntezeit im August an gemeindeeigene Bäume gelbe Bänder gebunden, die kennzeichnen, wo Obst gepflückt werden darf. Nach Angaben der Gemeinde sind bislang Bäume in der Philippsburger Straße – „Kirschenallee“ –, auf der Fläche an der Kreuzung Schwegenheimer Straße/L507 Richtung Lingenfeld auf der rechten Seite, im Oberen Schlittberg und im Unteren Breitenweg (hinter den Hausnummern 2 bis 14) gekennzeichnet. Weitere sollen folgen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Ernte auf eigene Gefahr erfolgt und die Bäume nicht beschädigt werden dürfen. Falls dies doch passiere, soll es an die Gemeinde unter 06232 656-161 gemeldet werden. Das Anbringen von gelben Bändern an fremden Bäumen sei nicht gestattet, so die Gemeinde.