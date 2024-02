Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein informiert, dass ein auch von Spaziergängern und Radfahrern genutzter Betriebsweg am Rhein bei Mechtersheim einige Tage gesperrt wird. Am linken Rheinufer bei Mechtersheim stehen zwischen Rheinkilometer 390,86 und 391,63 Fäll- und Rückschnittarbeiten an. Aus diesem Grund wird der Weg von Montag, 26., bis Donnerstag, 29. Februar, gesperrt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt bittet darum, aufgrund der mit den Arbeiten einhergehenden Gefahren, zum eigenen Schutz die Absperrungen nicht zu übertreten oder zu umgehen. In dem genannten Bereich befinde sich eine Vielzahl an Bäumen, die im jährlichen Zyklus aus Gründen der Verkehrssicherung von geschulten Baumprüfern geprüft werden. Aufgrund der in den letzten Jahren geringen Niederschläge und der daraus resultierenden Trockenheit weisen viele Bäume – insbesondere gebietsfremde Hybridpappeln – starke Beschädigungen auf. In diesem Jahr werden im Rahmen eines Gehölzkonzepts in dem genannten Zeitraum 25 Hybridpappeln gefällt. Die Bäume sind laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vorher artenschutzrechtlich gründlich geprüft worden. Im März sollen die Fäll- und Rückschnittarbeiten abgeschlossen sein. Anschließend gebe es Neupflanzungen mit gebietsheimischen Gehölzen, wie zum Beispiel Stieleichen.