Etwa 300 Mutterstadter sind am Sonntagnachmittag zur Mahnwache auf den Platz an der Neuen Pforte gekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen den aufkeimenden Rechtspopulismus. Thorsten Scheurer (FWG) hat diese Demonstration mit dem Titel „Nie wieder! – Aufstehen für die Demokratie!“ zusammen mit Vertretern von Mutterstadter Parteien und Glaubensgemeinschaften kurzfristig initiiert. Nach seiner Ansprache traten auch Bürgermeister Thorsten Leva (SPD), der katholische Pfarrer Michael Hergl und der evangelische Pfarrer Knut Trautwein ans Mikrofon. Mit ihren Worten warnten sie vor den Auswirkungen rechtspopulistischen Gedankenguts in der Bevölkerung und den rechtsradikalen Tendenzen in der AfD. Überlegungen, Menschen zu deportieren, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer Sprache nicht einer parteipolitischen Ideologie entsprechen, müssten im Keim erstickt werden. Die Geschichte dürfe sich nicht wiederholen, so der Tenor der Reden. Dafür zu demonstrieren reiche aber nicht. Vielmehr sollte Verständnis für die Ängste gezeigt und das offene Gespräch sowie der Diskurs gesucht werden – ohne Aggressionen und Gewalt –, um einer Radikalisierung entgegenzuwirken. Abschließend sang der Mutterstadter Sänger und Liedermacher Uli Valnion Friedenslieder.