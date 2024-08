Offensichtlich hängen viele Menschen auch an betagten Elektrogeräten und anderen gebrauchten Gegenständen. Und wollen ein Zeichen setzen gegen die Wegwerfgesellschaft. Beim ersten Repair Café in Schifferstadt jedenfalls ist der Zuspruch groß – und so manches Schätzlein wird gemeinsam gehegt und gepflegt.

„Ich bin überwältigt.“ Frank Schmitt, ehrenamtlicher Umweltbeauftragter der Stadt Schifferstadt,