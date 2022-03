Ungebremst mit seinem BMW Mini gegen einen Baum geprallt ist am Donnerstag ein 52-jähriger Autofahrer auf der K2 zwischen Maxdorf und Lambsheim. Dabei wurden er und sein zehnjähriger Sohn verletzt und kamen ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Nach Zeugenaussagen habe das Auto zuvor so stark beschleunigt, dass der Fahrer auf Höhe der Einmündung zur Carl-Zeiss-Straße in Maxdorf die Kontrolle über den Wagen verloren habe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Hinweise an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934-1100, die Polizeiinspektion Frankenthal, 06233 313-0, oder E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.