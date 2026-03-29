Zwei alkoholisierte Schwestern haben Polizeibeamte am Samstagabend im Römerberger Ortsteil Berghausen nach einem Unfall aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei meldet, hatten die beiden Frauen, 39 und 41 Jahre alt, ihre Autos in der Dudenhofer Straße vor dem Bahnübergang geparkt, um gemeinsam Spazieren zu gehen. Als sie nach ihrer Rückkehr gegen 21 Uhr wieder losfuhren, stieß die 39-Jährige mit ihrem Pkw beim Rangieren rückwärts gegen die offene Bahnschranke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei beiden Damen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 39-Jährigen einen Wert von 0,3 Promille, bei ihrer 41-jährigen Schwester 1,7 Promille. Beiden Frauen wurde laut Bericht eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde jeweils der Führerschein beschlagnahmt. An der Bahnschranke entstand kein Sachschaden.