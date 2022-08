In 100 Jahren ist der Hühnerhof am Dorfrand von Dudenhofen deutlich gewachsen. Vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs haben ein paar Dudenhofener am 1. Januar 1922 den Verein „Geflügelzuchtverein 1922 Dudenhofen“ gegründet. Am Wochenende wird Jubiläum gefeiert.

Initiator des Vereins war Jean Ofer. Er wurde von der Gründungsversammlung zum Vorsitzenden gewählt. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ließen die Geflügelzüchter 1939 ihre Vereinstätigkeiten ruhen. Acht von ihnen nahmen sie am 9. Januar 1950 wieder auf. Jakob Storck und Willi Lehr standen dem Geflügelzuchtverein damals vor. Vereins- und Ausstellungslokal wurde der „Grüne Baum“. Seitdem ist der Verein ununterbrochen in der Tierzucht und -pflege aktiv.

„Schwarzer Gockl“ als beliebte Anlaufstelle

1981 errichteten die Geflügelzüchter unter der Leitung von Fritz Kurzenhäuser auf der ehemaligen Mülldeponie ihr eigenes Vereinsheim, ein Jahr später entstand die Zuchtanlage mit acht Parzellen. 1983 wurde das Gelände feierlich eingeweiht. Der Pächter des Vereinslokals „Schwarzer Gockl“ mit Biergarten bietet heute gut bürgerliche Küche und rund 100 Sitzplätze an.

Die Pandemie zwang den Geflügelzuchtverein zwei Jahre lang zur Aussetzung sämtlicher Veranstaltungen und Vereinsfeste. Umso mehr freuen sich aktuell 59 Mitglieder, dabei sechs Jugendliche, auf das Hähnchenfest am Samstag, 13., und Sonntag, 14. August, jeweils ab 11 Uhr am Heiner-Wolf-Weg, bei dem das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden soll. Bei Fassbier, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, Grillhähnchen oder Pommes frites will der Verein mit Besuchern sein Hühnervolk feiern, den runden Geburtstag und die Zukunft im Geflügelzüchterverein. Am Samstag sorgen die „Frühschoppler“ ab 18 Uhr für musikalische Feststimmung, eine Hüpfburg für Spiel und Spaß kleiner Hühnerfreunde.