Am Sonntag, 10. Mai, bietet die Ortsgruppe Limburgerhof des Pfälzerwald-Vereins eine Wanderung von Edenkoben über den Ludwigsturm zum Schweizer Haus an.

Treffpunkt ist einer Pressemitteilung zufolge um 9.15 Uhr der Bahnhof Limburgerhof. Mit der S-Bahn geht es um 9.37 Uhr zum Neustadter Hauptbahnhof und weiter mit dem Bus zur Ludwigshöhe. Fahrt mit der Seilbahn zur Rietburg (Kosten: 5,50 Euro pro Person) und Einkehr über Mittag im Schweizer Haus. Der Rückweg führt den Verantwortlichen zufolge nach Rhodt, von dort geht es um 16 Uhr mit dem Bus nach Neustadt und weiter zurück nach Limburgerhof. Die Gehzeit der Strecke liege bei rund 3,5 Stunden. Es wird um Wanderstöcke gebeten. Der Fahrpreis ist bei Anmeldung zu zahlen und beträgt 6 Euro pro Person (alternativ gilt das Deutschlandticket), zuzüglich ein Euro Wandergroschen. Anmeldung bis 7. Mai bei der Bäckerei Biewer, Speyerer Straße, Limburgerhof.