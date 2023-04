Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“, besagt ein Sprichwort. Und sie machen auch vor Gedenksteinen nicht halt, wie sich jetzt in Waldsee zeigte. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Tafel an der großen Sandstein-Steele, die an den Absturz eines englischen Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert, entfernt und der Stein beschmiert.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass Angehörige der fünf britischen und zwei kanadischen Soldaten, die bei dem Absturz eines Halifax-Bombers am 5. September 1943 ums Leben kamen, nach