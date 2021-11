Die Idee, im ehemaligen Feuerwehrhaus in Heuchelheim ein Museum zum Thema Brandschutz einzurichten, ist im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim nicht gerade auf Begeisterung gestoßen. Zu groß scheint bei den Lokalpolitikern die Furcht vor hohen Kosten zu sein.

Silke Fink (CDU) beispielsweise meinte, es müssten zuerst Zahlen auf den Tisch, bevor sie das Projekt befürworten könne. Heuchelheims Ortsbürgermeister Frank Klingel (FWG) hatte bereits eine Meinung: Er sähe es lieber, das kleine sanierungsbedürftige Gerätehaus würde an seinen früheren Besitzer verkauft, der es gern durch ein Wohngebäude ersetzen möchte.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), der die Museumsidee gut findet, sprach in der Ausschusssitzung von insgesamt drei Kaufinteressenten. Um ein Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ermitteln, soll für die Immobilie in der Hauptstraße nun ein Wertgutachten in Auftrag gegeben und der Sanierungsbedarf festgestellt werden.

Gunter Steuer (FDP) fragte zudem nach dem Konzept für das Feuerwehrmuseum. Was genau dort ausgestellt werden soll, ist bislang unklar. Reith zufolge haben Wehrleitung und Wehrführer signalisiert, dass sie Geräte und Ausrüstungsgegenstände hätten, die man dort sicherlich zeigen könnte.

Die Anregung für das Brandschutzmuseum war vom Kultur- und Heimatverein der ehemaligen Verbandsgemeinde Heßheim gekommen, der das Heimatmuseum im Alten Rathaus von Heuchelheim betreibt. Museumsleiter Mathias Hüther kann sich nach eigenen Aussagen vorstellen, auch das benachbarte Feuerwehrhaus als zusätzlichen Ausstellungsort zu betreuen.