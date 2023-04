Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag ist Johannistag, und damit endet wie in jedem anderen Jahr die Spargelsaison. Anders als in anderen Jahren fällt aber die Bilanz aus: Die Menschen hatten keine Lust auf Spargel. Ist das Königsgemüse zu viel Luxus in diesen Zeiten?

Hartmut Magin sitzt auf dem Kartoffelroder, als er das Gespräch annimmt. Die Spargelsaison ist vorbei.