Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gibt es ab 1. Januar 2021 festgeschriebene Regeln. Die dafür notwendige Satzung hat der Verbandsgemeinderat einstimmig bei Enthaltungen von Hartmut Lardon und Jürgen Creutzmann (beide FDP) angenommen.

Den Erlass der Satzung begründete Fachbereichsleiterin Simone Brill unter anderem damit, dass nun die Kosten für die Unterbringung der Personen und die Verhaltensregeln festgeschrieben seien. Das würde der Verwaltung dabei helfen, Ordnung und Sauberkeit in den Unterkünften durchzusetzen – auch im Sinne der Nachbarschaft. Die FDP-Männer enthielten sich, weil sie skeptisch sind, dass alle Vorschriften umgesetzt werden können.

400.000 Euro im Haushalt vorgesehen

Creutzmann nannte die Satzung „ein Bürokratiemonster“ und zweifelte an, dass Obdachlose bei einer Ordnungswidrigkeit Strafen „bis 2500 Euro beziehungsweise bis zu 5000 Euro“ bezahlen können. Brill sagte, dass die Strafen normalerweise wesentlich niedriger seien. Ihr zufolge gibt es in der Verbandsgemeinde 30 Obdachlose, die vier Unterkünfte sind alle belegt. Hinzu kämen die Unterbringungsmöglichkeiten für die 63 Flüchtlinge, die jedoch auch in den Obdachlosenunterkünften wohnen können, wenn sie anerkannt sind. Im kommenden Jahr soll ein weiteres Gebäude zur Unterbringung von Obdachlosen gekauft werden, weshalb dafür 400.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen sind. Ein konkretes Angebot liegt der Verwaltung jedoch noch nicht vor.