Wie isch die Daache seit Langem mol widder denn alde Schbruch „Än voller Bauch schdudiert net gern“ ghert hab, hawwisch schbontan gedenkt: „Än leerer Mache a net!“. Wammer immer Hunger hott un velleischt segar net ämol genunk Wasser zem Drinke, do steht’s Lese- un Schreiwelerne net ubedingt an erschder Schdell – wann’s ach grad dann umso wischdischer wär. Wann isch mer in demm Zammehang alladings die hundsmiserawle Ergewnisse vun de Pisaschdudie aguck, do scheint’s jo dann ach um die Ernährung vun unsere Kinner dramadisch schlescht bschdellt ze sei.

Irschndwas is do aus de Fuuche geroode: Lese kennen se net, reschne schunn gar net, die Schul finnen se noch in de Middlstuf als Teenager nur unner elderlischer Uffsischt – awwer trotzdemm waren unser Kinner noch nie so dick un rund un schdeif. In demm Zammehang bin isch uff än geniale Satz gschdoße: „Essen ist einverleibtes Wissen“ (Harald Lemke; Gaschdrosoph – im Ernscht un mei neies Lieblingswort).

Alder Schwede, hawwisch do gedenkt, wie isch korz druff uff die Wooch gschdische bin un nooch em schnelle Blick uff die Azeisch ’s erschde Mol in meim Lewe zefriede feschdgschellt hab, dass isch gar net sooo dabbisch sei kann, wie isch immer mään!

„Einverleibtes Wissen“

„Essen ist einverleibtes Wissen“ – der Satz bringt Esse un Philosophie zamme un dodehinner schdeckt ä ganzie Schatzkischt voll mit Gedanke rund um werklisch alles, dess wu mit Lewensmiddel a nur im Entferndeschde ze due hott: ob Abau, Hannel, Koschde, Kochtrends odder die viele unnerschiedlische Zubereidunge vun Esse. A, wer was wann wu uff der Welt mit was fer Nahrungsmiddel vedient, wer sisch welles Esse leischde kann un wer warum am Enn nix dodevu abkriggt.

Iwwer Hunger hott mer sisch grad ach bei änere Veraschdaldung vum Schiwwaschdadter Weltlade guud informiere känne. Wer sisch weider fer dess Thema indressiert, kann sisch leischt än erschde Iwwerblick mit de Agebootsbläddle vun de veschiedenschde Lewensmiddelgschäfde veschaffe un sisch in de neggschde Woche quasi im wissenschafdlische Uffddraach dursch die uzählische Fressschdänd vun unsre viele Feschdelscher fuddre. Dennooch is mer ganz bschdimmt schlauer, weil mer am äschene Lääb als Junggaschdrosoph erfahre hott, dasses a druff akummt, WAS im Bauch drin is. In demm Sinn: än Guude!