Jetzt ist es endgültig: Die Tage des Gasthauses „Zum Ochsen“ sind gezählt. Der Stadtrat hat den Abriss mit großer Mehrheit beschlossen. Oder besser: den Rückbau. Denn in der Ratssitzung wurde nicht mehr um die Sache an sich, aber durchaus noch um Worte gerungen.

Eigentlich ist ja schon (fast) alles gesagt zum ehemaligen Gasthaus. In den Fachausschüssen wurde ausführlich diskutiert und bereits der Beschluss gefällt, das Eckgebäude des historischen „Ochsen“-Ensembles, eines der ältesten Gebäude Schifferstadts, einem Neubau weichen zu lassen. In dem Gebäudekomplex soll eine soziale Begegnungsstätte für die Schifferstadter entstehen.

Eckbau nicht schutzwürdig

Der große Saalbau steht unter Denkmalschutz und soll erhalten und originalgetreu restauriert werden. Das angrenzende Eckgebäude aus dem 17. Jahrhundert, das frühere Gasthaus, gilt laut den Fachleuten der übergeordneten Denkmalschutzbehörde als nicht schutzwürdig. Weil es in der Vergangenheit mehrfach umgebaut und der Grundriss verändert worden sei, weite Teile des Fachwerks ersetzt worden und im Inneren keine historischen Teile mehr zu finden seien. In den vergangenen Monaten waren nun für die künftige Begegnungsstätte die beiden Varianten – Erhalt oder Neubau des Eckbaus – geprüft worden. Am 30. September fiel in einer gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Ausschusses Projekt Soziale Stadt die Entscheidung für den Abriss des Altbaus und einen Neubau mit einem Kostenvolumen von rund 5,5 Millionen Euro.

Bürgerentscheid wird geändert

„Das ist ein Thema, das viele Herzen bewegt“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) vor dem Stadtrat, der am Mittwochabend wegen der Einhaltung der Corona-Abstandsregeln in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums tagte. Schließlich haben ganze Generationen von Schifferstadtern im „Ochsen“ gefeiert, getanzt und getagt. Und schließlich gab es ja auch einen Bürgerentscheid am 5. März 2017. Damals hatte sich eine knappe Mehrheit der Abstimmenden gegen einen Abriss des „Ochsen“ ausgesprochen. Doch dieser Entscheid liegt mehr als drei Jahre zurück und kann daher laut Gemeindeordnung abgeändert werden.

Die Ratsmitglieder hatten daher am Mittwoch nicht nur über die Variante „Neubau des Eckgebäudes“ zu entscheiden. Die Verwaltung legte vor, dass die Hauptintention des Bürgerentscheids, der Umbau des „Ochsen“ zu einer sozialen Begegnungsstätte, weiter verfolgt werde, aber: „Der grundsätzliche Ausschluss eines Abrisses wird aufgegeben.“

Historische Teile erhalten

Bitte nicht Abriss! Stefano Tedesco (Bürger für Schifferstadt), einer der Initiatoren des Bürgerentscheids, wehrte sich erneut gegen diesen Begriff. Er hatte schon von einem „Abtragen“ gesprochen, wenn es denn schon sein müsse, „oder Rückbau – mit dem Wort Rückbau könnte ich leben“. Wenn es denn so sei, dass wirklich historische Teile des Gasthauses – Gebälk etwa – möglichst erhalten und im Neubau weiterverwertet würden, wie es im Bauausschuss auch von Reiner Huber (CDU) und Thomas Lorch (SPD) mit unterschiedlichen Ansätzen vorgeschlagen worden war.

„Mauern mit Leben füllen“

Und so steht es nun im Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung: „Beim Abriss werden erhaltenswerte Gebäudeteile gelagert und Möglichkeiten zur Integration in den Neubau geprüft.“ „Versprochen ist versprochen“, sagte Tedesco dazu an die Adresse der Bürgermeisterin. Diese hatte zuvor bekräftigt, dass sich ein Neubau in die Denkmalzone einfügen soll: „Wir wollen ein schönes Gebäude schaffen, das dem denkmalgeschützten Saal gerecht wird.“ Sie hätte sich gewünscht, dass dem Ensembleschutz ein gleicher Wert beigemessen worden wäre wie dem Denkmalschutz, sagte Ilse Bug (Grüne). Hauptsache sei aber, dass der soziale Treffpunkt geschaffen werde „und die Mauern mit Leben gefüllt werden“.

Am Ende stimmte das Gremium mit großer Mehrheit (fünf Nein-Stimmen) für den Neubau des Eckgebäudes und die Abänderung des Bürgerentscheids.